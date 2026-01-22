I particolari drammatici emersi dai diari di Paolo Mendico suicida a 14 anni | Bullizzato anche dalla prof Sospesa la preside

Emergono dettagli inquietanti dai diari di Paolo Mendico, ragazzo di 14 anni suicida, tra cui episodi di bullismo, anche da parte di una docente. La preside è stata sospesa mentre la psicologa forense Marisa Aloia evidenzia un appuntamento di Paolo per giocare online, aggiungendo preoccupazioni sulla sua condizione psicologica. Questi elementi sottolineano l’importanza di un’attenzione approfondita ai segnali di disagio tra i giovani.

In attesa di conoscere gli esiti delle indagini penali per istigazione al suicidio con cui si cerca di fare luce sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano che nel settembre scorso si tolse la vita alla vigilia del primo giorno di scuola, sul fronte delle ispezioni ministeriali disposte sulla tragedia si arriva ad un esito concreto. Gina Antonetti, la preside dell'Itis Pacinotti di Fondi - Paolo frequentava una sede distaccata - è stata sospesa per tre giorni. A diffondere la notizia è la Flc Cgil, che però interviene contestando la sanzione e la violazione delle regole del procedimento stesso.

Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorniUna studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.

Paolo Mendico suicida a 14 anni a Latina, ispettori ministero: “La scuola poteva fare di più”L’analisi degli ispettori ministeriali evidenzia come la scuola frequentata da Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Latina morto a settembre, avrebbe potuto intervenire più efficacemente per prevenire e gestire gli episodi di bullismo e difficoltà vissute dallo studente.

