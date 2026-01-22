Il diario di Paolo Mendico vessato dai bulli | Anche i prof stanno con loro

Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, ha lasciato un diario prima di togliersi la vita l’11 settembre 2025. La sua storia evidenzia le difficoltà di un giovane vessato dai bulli, anche tra gli stessi insegnanti. Questo caso mette in luce l’importanza di affrontare e prevenire le forme di discriminazione e violenza nelle scuole, favorendo un ambiente più sicuro per i giovani.

Paolo Mendico, morto suicida a 14 anni l’11 settembre 2025 a Santi Cosma e Damiano (Latina), aveva un diario. E lì si sfogava nei confronti del bullismo che era costretto a subire a scuola. Le indagini per istigazione al suicidio sono in corso e ora spuntano alcuni scritti di Paolo che potrebbero essere fondamentali per arrivare alla verità. L’analisi è affidata a una psicologa grafologa forense, Marisa Aloia, che in passato si è occupata di casi celebri come il delitto di Novi Ligure. Incaricata dalla famiglia della vittima, la psicologa sta tracciando il profilo di Paolo. Autopsia psicologica.🔗 Leggi su Open.online

Il papà di Paolo Mendico: «Sulla scuola avevamo ragione»Giuseppe Mendico, padre di Paolo Mendico, riflette sulla questione scolastica, affermando che i loro sospetti si sono rivelati fondati.

