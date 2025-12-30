Dalle osterie fino alle stelle C’è un menù per tutte le tasche

Cesenatico, rinomata meta gastronomica, offre un’ampia scelta di ristoranti adatti a tutte le esigenze e budget. Dalle osterie tradizionali alle proposte più raffinate, il territorio invita a scoprire i sapori autentici della cucina locale. Durante le festività di fine anno, il porto canale e il lungomare si animano di famiglie, coppie e gruppi che desiderano concludere l’anno in un’atmosfera conviviale e genuina.

Cesenatico è una delle capitali della ristorazione e sono migliaia le famiglie, coppie e comitive, che hanno deciso di festeggiare l’ultima sera e l’ultima notte dell’anno, sul porto canale e sul lungomare. Ce ne è per tutti i gusti e per tutte le tasche, da 40 a 220 euro a testa. Al ristorante Ancòra (1 stella Michelin), Agostino Iacobucci e lo chef resident Marco Garattoni propongono un menù con prelibatezze di gambero viola, anguilla, risotto con ragu di calamaretti e ostriche, astice, cotechino con lenticchie e panettone, al prezzo di 160 euro vini esclusi. Al ristorante Capo del Molo dell’Hotel Miramare, la famiglia Vernocchi propone un ricco menù con tartare di tonno e gambero rosso, pacchero con gli scampi, filetto di ricciola, con nel finale cotechino e lenticchie benaugurali, i dolci e la musica dal vivo di Giorgio Live, il cui costo è 110 tutto incluso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

