Si sono conclusi i gironi preliminari degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado. Le ultime quattro gare, due per il gruppo B e due per il gruppo D, hanno determinato le squadre qualificate alla fase successiva. Tra i risultati, spicca la vittoria della Grecia sulla Croazia di misura. La competizione prosegue con le prossime sfide, che definiranno le nazionali in corsa per il titolo continentale.

Sono terminati i gironi preliminari agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado. Oggi in scena le ultime quattro partite: due per il gruppo B e due per il gruppo D. Il Settebello ha dimostrato la sua forza primeggiando nel proprio raggruppamento imponendosi nettamente con la Romania per 20-6. Nello stesso girone azzurro successo di misura della Turchia sulla Slovacchia. La partita più attesa questa sera era quella tra Grecia e Croazia: gli ellenici hanno prevalso di misura e saranno lo spauracchio nel prossimo raggruppamento per gli azzurri di Sandro Campagna. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le classifiche aggiornate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: terminano i gironi preliminari agli Europei, la Grecia supera di misura la Croazia

Leggi anche: Pallanuoto, la Romania doppia la Slovacchia nel girone dell’Italia. Ok Croazia e Grecia

Leggi anche: Pallanuoto: tutto facile per Grecia e Croazia, vince anche l’Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pallanuoto: terminano i gironi preliminari agli Europei, la Grecia supera di misura la Croazia - Sono terminati i gironi preliminari agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado. oasport.it