Cade da un'impalcatura vicino piazza Garibaldi | grave operaio di 56 anni

11 dic 2025

Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'impalcatura nelle vicinanze di piazza Garibaldi. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre, mentre sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'accaduto.

