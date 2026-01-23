Palermo cade da ponteggio e muore

Un incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove un operaio di 40 anni è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura all’interno di un capannone. L’evento è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un incidente sul lavoro si è verificato a Brancaccio, dove un operaio è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio. La vittima un uomo di 40 anni, sposato e padre di due figli, impegnato in alcuni lavori sul capannone di un'attività privata di via Emiro Giafar. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

