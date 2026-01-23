LIVE Sci alpino SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Casse e Innerhofer ad un passo dalle Olimpiadi! Odermatt vince Franzoni fuori dai 10

Segui in tempo reale le gare di sci alpino a Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti su Casse e Innerhofer vicini alle Olimpiadi. Odermatt si impone nella SuperG, mentre Franzoni non riesce a entrare nei primi dieci. Resta con noi per tutte le novità e gli approfondimenti sulle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13,40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la discesa libera e buona giornata! 13.39: Questa la classifica di Coppa del mondo generale: 1 Marco Odermatt 1105 2 Lucas Pinheiro Braathen 618 3 Atle Lie McGrath 578 4 Henrik Kristoffersen 516 5 Franjo von Allmen 429 6 Loïc Meillard 503 7 Timon Haugan 495 8 Marco Schwarz 466 9 Vincent Kriechmayr 385 10 Raphael Haaser 311 13.37: Questa la classifica parziale della coppa del Mondo di SuperG: 1 Marco Odermatt (SUI) 325 2 Vincent Kriechmayr (AUT) 231 3 Stefan Babinsky (AUT) 183 4 Raphael Haaser (AUT) 191 5 Giovanni Franzoni (ITA) 218 6 Franjo von Allmen (SUI) 149 7 Stefan Rogentin (SUI) 168 8 Jan Zabystran (CZE) 151 9 Dominik Paris (ITA) 125 10 Marco Schwarz (AUT) 145 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer si guadagnano le Olimpiadi! Odermatt beffa Von AllmenSegui in tempo reale la gara di sci alpino SuperG a Kitzbühel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: doppietta azzurra Franzoni-Innerhofer! Bene Casse, Paris non spingeSegui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con aggiornamenti sulla prova maschile.

