Segui in tempo reale la gara di sci alpino SuperG a Kitzbühel 2026. Aggiornamenti costanti sui protagonisti, tra cui Casse, Innerhofer e Odermatt, mentre si contendono la qualificazione alle Olimpiadi. Restate con noi per tutte le novità e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.30: Sbaglia linea nella parte centrale ed esce il tedesco Jocher 12.28: Ritsrdo pesantissimo per lo statunitense Goldberg che ha un ritardo di 2”67. 12.27: Discreta la prova del francese Bailet che chiude a 94 centesimi dalla testa, 16mo 12.24: Hrobat è 19mo a 1”09 dalla testa 12.22: Che gara di Innerhofer! Mette in pista tutta la sua esperienza e si inserisce in decima posizione a 57 centesimi da Odermatt 12.21: Innerhofer all’intermedio ha 34 centesimi di ritardo 12.20: Perde progressivamente il canadese J. Read che chiude con 1”34 di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Casse e Innerhofer si guadagnano le Olimpiadi! Odermatt beffa Von Allmen

