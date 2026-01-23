Inter Pisa pagelle 6-2 | Dimarco cambia la gara Sommer ancora incerto

Nella sfida di San Siro, l’Inter supera il Pisa 6-2 in una partita ricca di emozioni. Dopo un avvio difficile, con il Pisa avanti di due reti, i nerazzurri reagiscono grazie a Zielinski, Lautaro e Esposito. La partita mette in evidenza le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui Dimarco, che cambia le sorti dell’incontro, e Sommer, ancora in fase di adattamento. Ecco le pagelle di questa emozionante sfida.

Inter Pisa pagelle. Gara incredibile a San Siro. Il Pisa si ritrova incredibilmente sopra di 2 reti ma poi subisce la rimonta dell'Inter con Zielinski, Lautaro e Esposito. Nella ripresa gran gol al volo di Dimarco e poi anche Bonny e Mkhitaryan partecipano alla festa: finisce 6-2. Ecco le pagelle. Inter Pisa pagelle 6-2. Sommer 4: il tempo sta scadendo, che errore e anche sullo 0-2 non impeccabile sul primo palo. Bisseck 6: una grande galoppata in slalom, per poco non trova il gol. De Vrij 6: deve fare attenzione in contropiede Bastoni 6,5: suo l'assist per Esposito Luis Henrique 5: spaesato, fa sempre il compitino.

Inter Pisa pagelle LIVE 3-2: che errore di Sommer. Dimarco mostruosoLe pagelle dell'Inter-Pisa offrono una panoramica dettagliata sulla partita disputata a San Siro, conclusa con un risultato di 3-2.

Inter Pisa pagelle LIVE 5-2: che errore di Sommer. Dimarco mostruosoLe pagelle dell'Inter-Pisa live: un match ricco di emozioni a San Siro.

