Inter Pisa LIVE 3-2 | Scuffet miracoloso su Pio Esposito e Dimarco

Alle ore 20:45, a San Siro, si svolge la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata della Serie A 202526. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida, che vede protagonisti tra gli altri Scuffet, protagonista di un intervento decisivo su Pio Esposito e Dimarco. Un incontro importante per entrambe le squadre nella fase centrale del campionato.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

Wild first half in Serie A: • 11’ Inter 0-1 Pisa • 23’ Inter 0-2 Pisa • 39’ Inter 1-2 Pisa • 41’ Inter 2-2 Pisa • 45’ Inter 3-2 Pisa Pazza Inter x.com

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Pisa: 3-5-2 Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos; Lautaro, Pio Esposito Ultima a San Siro prima dei Giochi! - facebook.com facebook