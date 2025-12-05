Pagamenti digitali nella salute il 12% della spesa cashless in Italia

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 –  Nel 2025 la salute si conferma uno dei motori chiave della trasformazione cashless del Paese: il 12% della spesa nazionale tramite pagamenti digitali riguarda, infatti, servizi e prestazioni sanitarie. I pagamenti con carta crescono del 10%, mentre lo scontrino medio registra un calo del 2,6% su base nazionale, un segnale che evidenzia come il cashless venga utilizzato sempre più spesso anche per importi via via più ridotti, entrando stabilmente nelle abitudini quotidiane degli italiani. I dati dell’Osservatorio Salute Cashless Nel dettaglio dei principali ambiti sanitari, le transazioni mostrano una dinamica differenziata: +4,2% per i medici, +5,9% per le cliniche, +7,4% per i dentisti e una crescita straordinaria per le farmacie, che segnano +121,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

