Oscar 2026 Ryan Coogler entusiasta per il record di nomination de I peccatori | Mi sento davvero fortunato

Ryan Coogler esprime soddisfazione per il record di nomination de I peccatori agli Oscar 2026. Il regista, protagonista delle candidature, ha commentato con entusiasmo il risultato, sottolineando la sua gratitudine per il riconoscimento ottenuto. La candidatura del film rappresenta un importante traguardo per il progetto e per il team coinvolto, consolidando la posizione del regista tra i protagonisti dell’industria cinematografica internazionale.

Il regista del film protagonista delle candidature per gli Academy Awards in programma a metà marzo ha commentato il primato raggiunto. Ryan Coogler ha rilasciato un'intervista a Variety dopo le 16 nomination ricevute da I peccatori, il suo ultimo film con protagonista Michael B. Jordan. Un numero impressionante che ha permesso al lungometraggio di diventare il titolo con più candidature nella storia degli Oscar. Nell'intervista, Coogler esprime tutto il suo entusiasmo per il risultato raggiunto e si congratula con tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un film tra i più amati dal pubblico nell'anno da poco concluso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, e “I peccatori” di Ryan Coogler si distingue con 16 candidature, un record assoluto nella storia degli Academy Awards.

Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da recordSono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunti alla 98ª edizione.

I Peccatori, trionfo di nomination agli Oscar 2026: la reazione di Ryan Coogler e Michael B. JordanSono 16 le candidature agli Oscar 2026 portate a casa da I Peccatori: ecco come hanno reagito Ryan Coogler e Michael B. Jordan. comingsoon.it

Oscar 2026, Sinners e Una Battaglia fanno man bassa di nominationSinners - I Peccatori ha fatto oggi la storia degli Oscar con un record assoluto di 16 candidature, ottenuto anche grazie alla nuova categoria del casting. L'horror politico di Ryan Coogler ha ... ansa.it

Wunmi Mosaku è candidata agli Oscar® come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in “Sinners”, film diretto da Ryan Coogler e tra i titoli più apprezzati della stagione Nel film, l'attrice, offre una prova intensa e misurata, dando profondità - facebook.com facebook

Oscar 2026 – Domina Sinners. Ecco l’elenco completo delle nomination Il film di Ryan Coogler ottiene 16 nomination. Segue Una battaglia dopo l’altra di PT Anderson con 13, sorprende il norvegese Sentimental Value x.com