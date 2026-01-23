Oscar 2026 per Sinners e Una Battaglia è record di nomination Italia a bocca asciutta

Per gli Oscar 2026, Sinners - I Peccatori stabilisce un nuovo record con 16 nomination, inclusa quella per il casting. Una Battaglia segue da vicino, confermando il successo del cinema italiano a livello internazionale. Tuttavia, l’Italia nonostante questi riconoscimenti, si ritrova senza premi, mantenendo un risultato positivo in termini di candidature ma senza vittorie. Questa edizione evidenzia l’importanza di riconoscimenti globali, anche se il Paese non ha ancora portato a casa una statuetta.

Sinners - I Peccatori ha fatto oggi la storia degli Oscar con un record assoluto di 16 candidature, ottenuto anche grazie alla nuova categoria del casting. L'horror politico di Ryan Coogler ha polverizzato il record di Titanic e La La Land finora alla pari con 14 nomination. La notte delle stelle, in programma il 15 marzo con il comico Conan O'Brien di nuovo sul palco, si preannuncia un duello serrato: alle spalle di Coogler c'è, con 13 candidature, Una Battaglia dopo L'Altra, la dark comedy di Paul Thomas Anderson (candidato anche per la regia e le interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio Del Toro e Sean Penn) in una edizione dei premi sempre più internazionale: due produzioni non in inglese - il brasiliano L'agente Segreto di Kleber Mendonca e il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier - sono in corsa nella top ten più prestigiosa, quella per il miglior film. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Oscar 2026: tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners (che batte ogni record di candidature)La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore.

Oscar 2026, tutte le nomination: l’Italia è fuori, il film Sinners e Timothée Chalamet stabiliscono nuovi recordEcco le nomination agli Oscar 2026: l’Italia non figura tra i candidati, con l’unica nomination per il Cortometraggio d’animazione che non è andata a buon fine.

Oscar 2026, tutte le nomination. Record di candidature (16) per Sinners – I peccatori di Ryan CooglerA nnunciate le nomination agli Oscar 2026 che si terranno il prossimo 15 marzo nello storico Dolby Theatre di Los Angeles con alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, il comico americano Cona ... iodonna.it

Oscar 2026, Sinners sbaraglia tutti con 16 nomination: Leonardo DiCaprio e Sean Penn tra i candidatiLa Notte degli Oscar 2026 si sta avvicinando: scopriamo assieme tutte le candidature e chi ha maggior possibilità di portarsi a casa una statuetta ... libero.it

Sedici nomination a Sinners (I Peccatori) non sono solo un record: sono un segnale. Gli Oscar 2026 premiano il rischio, la radicalità e i film che non chiedono scusa. Da Ryan Coogler a Paul Thomas Anderson, da Timothée Chalamet a Leonardo DiCaprio, pa - facebook.com facebook

Sinners, il film di Ryan Coogler che ha battuto il record di nomination agli Oscar con 16 candidature è una storia horror e pulp che parla della libertà invocata dai neri, dell'importanza degli antenati e del potere della musica x.com