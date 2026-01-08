Aeroporto Orio al Serio guasto tecnico al radar voli bloccati in partenza e in arrivo passeggeri trascorrono la notte in attesa - VIDEO

Nell’aeroporto Orio al Serio, un guasto tecnico al sistema radar ha causato il blocco dei voli in partenza e in arrivo a partire dalle 18 di sabato 3 gennaio. I passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte in attesa di chiarimenti e ripristino. L’intervento tecnico ha temporaneamente compromesso le operazioni di avvicinamento, con conseguenti disagi per le persone coinvolte.

Il problema di natura tecnico sorto al sistema di avvicinamento strumentale si è verificato intorno alle 18 di sabato 3 gennaio, causando problemi per i voli. Enac: "Non è colpa nostra" Problemi all'aeroporto Orio al Serio a Bergamo dove un guasto tecnico al radar ha di fatto bloccato i voli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aeroporto Orio al Serio, guasto tecnico al radar, voli bloccati in partenza e in arrivo, passeggeri trascorrono la notte in attesa - VIDEO Leggi anche: Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellati Leggi anche: Aeroporto di Orio al Serio in tilt per un guasto tecnico al sistema di avvicinamento dei voli: in migliaia passano la notte nello scalo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra…; Orio al Serio, guasto tecnico e visibilità ridotta: aeroporto in tilt, voli in ritardo, dirottati e cancellati; Guasto tecnico a Orio al Serio, ancora ritardi per i voli in partenza e in arrivo; Guasto tecnico e nebbia a Orio, disagi in aeroporto. Coinvolta anche la Roma di Gasp - Foto e video. Guasto tecnico a Orio al Serio, ancora ritardi per i voli in partenza e in arrivo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guasto tecnico a Orio al Serio, ancora ritardi per i voli in partenza e in arrivo ... tg24.sky.it

Caos aereo a Orio al Serio: ritardi record, voli cancellati, passeggeri bloccati - Lo scalo di Bergamo paralizzato per un guasto al sistema Enac: cancellazioni, dirottamenti e viaggiatori costretti a passare la notte in aeroporto ... tg.la7.it

Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellati - Un problema tecnico allo scalo e la fitta nebbia hanno bloccato per ore l’ aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, provocando numerosi disagi ai passeggeri tra ritardi e voli cancellati. ilfattoquotidiano.it

#5gennaio Guasto tecnico Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Indispensabili approfondimenti sulle cause, procedure di emergenza, impatto su personale Abbiamo chiesto con urgenza un incontro a @ENAVSpA per fare chiarezza sull’accaduto La dichi x.com

Abiti vicino all’aeroporto di Orio al Serio La tua esperienza conta. ATS Bergamo e Università degli Studi di Milano-Bicocca lanciano EpiDinamiche, uno studio epidemiologico per comprendere meglio come vivono i cittadini nei comuni vicini all’aeroporto. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.