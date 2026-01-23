Ore 14 la battuta choc sul femminicidio | Infante blocca il magistrato in diretta

Durante la puntata di Ore 14 su Rai 2, si è verificato un momento di tensione legato alla discussione sul femminicidio di Federica Torzullo. Milo Infante ha interrotto in diretta il magistrato Antonio Tanga, dopo una battuta ritenuta inopportuna, suscitando sorpresa e disagio tra i presenti. L’episodio ha acceso il dibattito sulla sensibilità nei confronti di temi delicati come la violenza di genere.

Tensione e sconcerto negli studi di Rai 2 durante la puntata di Ore 14 condotta da Milo Infante. La discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno, è degenerata in un momento di forte imbarazzo quando il sostituto procuratore Antonio Tanga ha fatto una battuta considerata inappropriata. L’episodio in studio. Milo Infante stava parlando dell’arma del delitto, un coltello bilama non ancora rinvenuto dagli inquirenti, e si è chiesto ad alta voce chi possedesse in casa un oggetto simile. Tanga, intervenendo, ha dichiarato di possederne uno e, alla domanda sul suo utilizzo, ha risposto con una frase scioccante: " Per uccidere mia moglie ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

