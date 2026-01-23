Orbán | L' Ue non vuole la pace in Ucraina

Viktor Orbán ha commentato al World Economic Forum di Davos la presenza dell’Ungheria nel nuovo

Viktor Orbán, intercettato dal Corriere della Sera al World Economic Forum di Davos al termine della cerimonia di inaugurazione del nuovo "Board of Peace", sostiene che "io nel Board of Peace ci sono, perché gli altri europei no? Questa è la domanda giusta", sottolineando che l’Ungheria e la Bulgaria sono gli unici paesi dell’Unione europea ad aver accettato di farne parte. Sull’assenza di figure come Emmanuel Macron o Giorgia Meloni ribadisce: " Ho discusso con Giorgia del Board of Peace, che riguarda di più Gaza. Lei mi ha spiegato quanto sia costituzionalmente difficile per l’Italia aderire a organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Viktor Orbán: «È l’Ue a non volere la pace in Ucraina»Viktor Orbán afferma che l’Unione Europea non desidera la pace in Ucraina, accusando Bruxelles di ostacolare una soluzione pacifica.

