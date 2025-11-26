Ucraina | Zakharova ' Ue vuole ostacolare accordi parola ' pace' contro sua natura'
Mosca, 26 nov. (Adnkronos) - I media e i politici europei vogliono ostacolare la risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato a Radio Sputnik - commentando i resoconti dei media sul piano statunitense e le dichiarazioni dei politici della Ue - la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo cui i Paesi europei vogliono "ostacolare un accordo politico e diplomatico e manipolare la situazione per i propri scopi". La Zakharova ha aggiunto che non appena gli europei sentono le parole "piano di pace", "negoziati" o "contatti", le loro mascelle si stringono, perché sono argomenti che vanno contro la loro natura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Russia non ha ricevuto dagli Stati Uniti alcuna proposta ufficiale di accordo di pace con l'Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "La Russia non è a conoscenza del nuovo piano di pace riguardante l'Ucrai - facebook.com Vai su Facebook
Dopo le parole intrise di odio e vodka di Maria Zakharova di ieri, e con un operaio ancora sotto le macerie, non so se sia più agghiacciante il commento di @matteosalvinimi sulla guerra in Ucraina o il silenzio totale di @GiuseppeConteIT. Provo veramente tan Vai su X
Ucraina: Zakharova, 'Ue vuole ostacolare accordi, parola 'pace' contro sua natura' - I media e i politici europei vogliono ostacolare la risoluzione del conflitto in Ucraina. Come scrive iltempo.it
La Russia vuole far cadere il governo Meloni (unico stabile dell'Ue). Mosca punta sulla Lega per mettere in crisi l'esecutivo - Così la Farnesina, ovvero Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha bollato le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova sul crollo ... Come scrive affaritaliani.it
Così Putin vuole bloccare i fondi per l'Ucraina. Le esche e le trappole del Cremlino: «Altrimenti Kiev potrebbe resistere altri 2 anni» - I beni russi bloccati dai Paesi del G7 sono circa 300 miliardi di dollari, e tre quarti sono in Europa. Riporta msn.com