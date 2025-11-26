Ucraina | Zakharova ' Ue vuole ostacolare accordi parola ' pace' contro sua natura'

Mosca, 26 nov. (Adnkronos) - I media e i politici europei vogliono ostacolare la risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato a Radio Sputnik - commentando i resoconti dei media sul piano statunitense e le dichiarazioni dei politici della Ue - la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo cui i Paesi europei vogliono "ostacolare un accordo politico e diplomatico e manipolare la situazione per i propri scopi". La Zakharova ha aggiunto che non appena gli europei sentono le parole "piano di pace", "negoziati" o "contatti", le loro mascelle si stringono, perché sono argomenti che vanno contro la loro natura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

