In questo periodo si registra un aumento dei ricoveri al pronto soccorso a causa di un’ampia ondata influenzale, caratterizzata da una forma particolarmente aggressiva. L’epidemia, iniziata durante le festività natalizie, ha colpito numerosi pazienti, richiedendo attenzione e precauzioni. È importante monitorare i sintomi e consultare un medico in caso di peggioramento, poiché l’ondata di influenza sembra ancora in espansione.

Empoli, 23 gennaio 2026 – Il tanto temuto ‘male di stagione’ è arrivato puntuale anche quest’anno e ha costretto a letto diverse persone, soprattutto durante le vacanze natalizie. L’influenza in certi casi ha richiesto anche il ricorso alle cure del pronto soccorso perchè il virus in circolazione si è rivelato particolarmente aggressivo con tendenza a recidive. A fare il punto sull’andamento della malattia e sui relativi accessi ospedalieri è la dottoressa Paola Bartalucci del pronto soccorso dell’ospedale di San Giuseppe. Dottoressa, l’influenza ha fatto registrare un incremento di accessi ai pronto soccorso del San Giuseppe? “In generale l’anno 2025 ha registrato un aumento degli accessi di circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ondata d'influenza. Impennata di accessi al pronto soccorso: "Forma molto aggressiva, non è ancora finita"

