Influenza + 20 per cento di accessi al pronto soccorso | il picco si avvicina

L’aumento degli accessi al pronto soccorso nel Friuli Venezia Giulia segnala l’avvicinarsi del picco influenzale. Negli ultimi quindici giorni, gli accessi sono cresciuti del 20 per cento, con un incremento del 10 per cento dei ricoveri. Questi dati indicano una diffusione anticipata del virus, richiedendo attenzione e precauzioni per la tutela della salute pubblica.

