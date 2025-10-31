Pierina Paganelli la Cassazione invia gli atti al Riesame sull’arresto di Louis Dassilva Che resta in carcere

La Cassazione ha annullato, rinviando al Riesame di Bologna per una nuova udienza, il ricorso contro l’ordinanza sulla misura cautelare disposta dal giudice le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere da un anno e mezzo perché accusato di avere ucciso a coltellate, a Rimini, la 78enne Pierina Paganelli il 3 ottobre del 2023. Lo scorso 17 aprile il Riesame di Bologna aveva confermato l’ordinanza, ribattezzata ‘Cantarini bis’. Gli avvocati di Dassilva, Andrea Guidi e Riario Fabbri che hanno presentato il ricorso – il secondo davanti alla Cassazione – aspettano ora le motivazioni dell’alta Corte, ma in attesa del nuovo giudizio sulla carcerazione preventiva, il loro assistito rimane in carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pierina Paganelli, la Cassazione invia gli atti al Riesame sull’arresto di Louis Dassilva. Che resta in carcere

