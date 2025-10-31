Omicidio di Pierina Paganelli Louis Dassilva spera nella scarcerazione dopo il rinvio della Cassazione
Louis Dassilva potrebbe essere scarcerato: la Cassazione ha rinviato al Riesame di Bologna l'appello dei suoi avvocati contro la custodia cautelare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio #Pierina, nuova perizia fonica che potrebbe portare un colpo di scena sul giallo. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Paganelli, per Louis Dassilva scarcerazione più vicina?/ Cassazione accoglie ricorso: cosa succede - Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato al Riesame: cosa succede ora ... Secondo ilsussidiario.net
Omicidio Pierina Paganelli, la Cassazione accoglie il ricorso di Louis Dassilva per la scarcerazione: «Si torna al Riesame» - L’annullamento con rinvio non scarcera il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli ma servirà una nuova udienza per decidere sulla custodia in carcere. msn.com scrive
Omicidio Pierina Paganelli, la Cassazione riapre il caso: nuova udienza per Louis Dassilva - Colpo di scena nel caso di Pierina Paganelli, la 78enne trovata senza vita nel garage di casa a Rimini il 3 ottobre 2023. Riporta msn.com