Il 17 dicembre a Scisciano, Ottavio Colalongo è stato vittima di un omicidio avvenuto mentre si trovava a bordo del suo scooter Honda SH. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini a bordo di moto lo hanno affiancato e hanno aperto il fuoco. Recentemente, Bernardo Cava è stato fermato in relazione a questo episodio.

Il 17 dicembre, a Scisciano, Ottavio Colalongo viene ucciso a colpi di arma da fuoco. È in sella al suo scooter, un Honda SH, quando viene affiancato da due uomini in moto. Sparano più volte. L'ultimo colpo lo raggiunge al volto, quando è già a terra. Poi si allontanano. Nella giornata del 17 dicembre, a Scisciano, si è verificato l'omicidio di Ottavio Colalongo, collegato a tensioni tra gruppi criminali per il controllo delle aree di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Nella notte, sono stati eseguiti otto fermi riguardanti l'omicidio di Ottavio Colalongo, un caso che si inserisce nel contesto delle attività mafiose. Da chiarire che ruolo ha avuto Cava nel delitto di Ottavio Colalongo.

