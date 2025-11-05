Si è avvalso della facoltà di non rispondere Marco Minardi, il bidello di 34 anni arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, stalking e violenza privata. Da quanto emerso l’uomo si vantava di aver narcotizzato e abusato donne, somministrando loro potenti farmaci come il Fentanyl per poi filmare gli abusi e ricattare le sue vittime. L’avvocato Gianluca Madonna vuole leggere con attenzioni gli atti, definiti “corposi”. “Al momento – spiega – la nostra priorità è scongiurare che il ragazzo ponga in essere atti estremi, per potere lavorare con lui con la dovuta tranquillità e contribuire alle indagini in modo costruttivo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Abusi e violenze, il bidello in silenzio davanti al gip. I colleghi: “Mai un sospetto”