‘Send Help’ | il trailer del nuovo film thriller di Sam Raimi

Si fa sempre più vicina la data d’uscita del nuovo film thriller diretto da Sam Raimi, che mescola horror e dark-humor. Send Help, con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O’Brien, arriverà in tutte le sale a partire dal prossimo 29 gennaio. Scopriamo insieme il trailer italiano ufficiale e tutti i dettagli della sinossi. Missione: sopravvivenza. Scritto da Damian Shannon e Mark Swift, coppia di sceneggiatori nota per due piccoli cult molto diversi tra loro come Freddie Vs Jason e il film di Baywatch, Send Help vede protagonisti Rachel McAdams e Dylan O’Brien nei panni di Linda Liddle e Bradley Preston: due colleghi un tempo rivali che si ritrovano naufraghi su un’isola deserta, unici sopravvissuti a un disastro aereo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

