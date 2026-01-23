L’Olimpia Milano perde contro lo Zalgiris Kaunas al PalaLido, allontanando ulteriormente la possibilità di qualificarsi ai play-in. La squadra biancorossa ha accusato cali nel quarto finale, confermando le difficoltà di questa stagione. La sconfitta evidenzia le sfide ancora da affrontare in un percorso complicato, mentre i biancorossi continuano a cercare soluzioni per migliorare il rendimento in campionato.

Milano, 22 gennaio 2026 – Niente da fare. Come sette giorni fa. Milano si spegne ancora nell’ultimo quarto e non regge l’impatto con una partita sulla carta decisiva e così lo Zalgiris Kaunas si prende lo scalpo dei biancorossi al PalaLido, teatro di antiche battaglie per il club più titolato d’Italia. Finisce 82-86 per i lituani e adesso per i ragazzi di Poeta, a tre vittorie di distanza dai play-in, la rincorsa per la seconda fase sembra una chimera. Esattamente un crollo nell’ultimo periodo come dette giorni fa contro la Stella Rossa, questa volta Milano si impianta sul +6 del 34’, segnando 4 punti in 5 minuti, mentre lo Zalgiris banchetta con un break di 4-16 che dice, ancora una volta, la parola fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano si squaglia al Lido con lo Zalgiris: play-in sempre più lontani

