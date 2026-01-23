oggi si incontrano le delegazioni di russia stati uniti e ucraina tutte insieme

Oggi si incontrano le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina, per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'incontro si concentrerà su questioni legate alle concessioni territoriali e ai possibili sviluppi della situazione. La riunione rappresenta un momento importante di dialogo tra le parti coinvolte, con l'obiettivo di trovare soluzioni pratiche e mantenere aperti i canali diplomatici.

Un militare ucraino cammina accanto a un Humvee in un campo di addestramento vicino alla linea del fronte in Donetsk, nel Donbas, il 22 gennaio 2026 (REUTERSSerhii Korovainyi) Oggi le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina si incontrano per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina: o per lo meno, quello di oggi è il primo incontro di cui si ha notizia. Per il momento non si hanno molte informazioni sui temi di discussione, ma di certo si parlerà anche di concessioni territoriali. Parlando con i giornalisti al Forum di Davos, giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che «è tutta una questione di terra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confronto; Negoziatori statunitensi, ucraini e russi si incontreranno negli Emirati Arabi Uniti per colloqui sulla sicurezza

