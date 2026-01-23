Oggi il vertice Meloni-Merz | Roma e Berlino al crocevia di Villa Pamphili per ridisegnare il futuro dell’Europa su crescita e sicurezza

Oggi si svolge a Villa Doria Pamphili il vertice tra la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz, un incontro che segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Roma e Berlino. Dopo il primo contatto a Bruxelles, i due leader si confrontano su temi chiave come crescita e sicurezza, evidenziando un approccio pragmatico e una visione condivisa per il futuro dell’Europa.

L’asse Roma-Berlino si rafforza nel segno del pragmatismo e della visione comune. Dopo il primo contatto a Bruxelles, a margine del Consiglio Europeo, il rapporto tra la premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz entra nel vivo con un vertice bilaterale di altissimo profilo in programma oggi a Villa Doria Pamphilj. Non si tratta solo di una visita diplomatica da agenda, ma della consacrazione di un partenariato strategico tra le due principali locomotive manifatturiere d’Europa. Al centro del tavolo, un Piano d’azione che spazia dalla difesa all’energia, con l’obiettivo di dare una nuova impronta alle politiche comunitarie su competitività e immigrazione, confermando la centralità dell’Italia nello scacchiere continentale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoOggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania.

Dazi, guerra e geopolitica: il vertice Ue che può ridisegnare il futuro dell’EuropaIl vertice Ue di Bruxelles si apre in un clima di tensione e pressione diplomatica, con l'obiettivo di affrontare questioni cruciali come dazi, guerra e geopolitica.

