Italia-Germania oggi vertice Meloni con Merz | cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino

Oggi, a pochi giorni dal Consiglio europeo straordinario, il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz segna un passo importante nel rafforzamento della collaborazione tra Italia e Germania. L'incontro mira a consolidare le relazioni bilaterali e promuovere iniziative condivise su temi europei e globali, sottolineando l'importanza di un dialogo costante tra Roma e Berlino per affrontare le sfide del continente.

(Adnkronos) – Neanche il tempo di tornare dal Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, che Giorgia Meloni è già pronta a mettersi al lavoro per rafforzare la cooperazione strategica con la Germania. Oggi, venerdì 23 gennaio, a villa Doria Phamphilj, la presidente del Consiglio riceverà, infatti, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. La tabella di marcia prevede prima un incontro bilaterale tra i due 'premier', poi lo scambio di una decina di accordi governativi e la cerimonia di firma del Protocollo per un Piano d'azione sulla cooperazione strategica rafforzata, di un'intesa in ambito sicurezza, difesa e resilienza oltre che di un documento congiunto sulla competitività che verrà trasmesso alla Commissione europea in vista dell'incontro informale sulla competitività del 12 febbraio.

