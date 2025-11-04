Ikea in Fiera a Bari per ' Promessi Sposi' 2025 | uno stand dedicato a tutte le coppie
Ikea Italia debutta alla Fiera Promessi Sposi di Bari, il Salone internazionale sul matrimonio più grande del Sud Italia, che dal 6 al 9 novembre si terrà all’interno del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante a Bari.Per Ikea, ogni casa è un luogo dove si intrecciano emozioni e ricordi, gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Ikea in Fiera a Bari per 'Promessi Sposi' 2025: uno stand dedicato a tutte le coppie - Un viaggio di esperienze raccontato attraverso un allestimento che cambia forma proprio come cambiano le persone e i loro bisogni quotidiani ... Secondo baritoday.it
A Bari la XXXIX edizione di "Promessi Sposi – Il matrimonio in vetrina" dal 6 al 9 novembre - L’assessore Pietro Petruzzelli ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Il settore wedding mette la Puglia in primo piano e contribuisce all’attrattività turistica della città di Bari. Riporta giornaledipuglia.com
XXXIX edizione “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” a Bari - La XXXIX edizione del Salone Internazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, si terrà presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante dal 6 al 9 novembre 2025. Segnala ilikepuglia.it