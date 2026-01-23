23 gennaio è la giornata della torta In onore allo sposalizio di Maria e Giuseppe

Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della torta, un'occasione per apprezzare questa dolcezza in modo semplice e discreto. Questa ricorrenza ricorda anche il giorno dello sposalizio di Maria e Giuseppe, simbolo di unione e tradizione. Un momento per condividere un momento di convivialità e riscoprire il valore di piccoli piaceri quotidiani.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Oggi, 23 gennaio, si celebra la Giornata mondiale della torta. Non è un caso che cada proprio oggi, giorno dello sposalizio di Maria e Giuseppe. Questo il nesso storico con la giornata celebrativa dedicata a questo dolce festeggiamento. E non mancano le curiosità a cominciare dalla forma: perché le torte generalmente sono rotonde? L'origine risalirebbe all'antica Grecia, dove si usava rendere omaggio agli Dei preparando cibi dolci. In particolare per onorare la Dea Artemide, custode della Luna, impastarono le prime torte tonde e bianche, a base di farina e miele, che riprendevano appunto la forma del nostro satellite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Triduo in onore della venerabile Madre Maria Antonia Lalìa

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 gennaio 2026

