Incidente sulla provinciale coinvolte auto e moto | entrambi i conducenti feriti

FRANCAVILLA FONTANA - Un'auto e una moto si sono scontrate sulla strada provinciale 26. Entrambi i conducenti, feriti, sono stati trasportati, dai sanitari del 118, all'ospedale “Perrino” di Brindisi. È accaduto intorno alle 13 di oggi, domenica 2 novembre 2025, sulla provinciale che collega. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

