Dal primo febbraio, nel Lazio entrano in vigore nuove norme su ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia. Queste modifiche, oggetto di critiche da parte dell’opposizione, sollevano preoccupazioni riguardo ai possibili impatti sui cittadini e sulla qualità dei servizi sanitari. È importante analizzare le implicazioni di queste regole e le risposte delle istituzioni per comprendere il loro effetto sulla sanità regionale.

Tra i più critici l'ex assessore Alessio D'Amato, che definisce le nuove misure sulle ricette e gli ambiti di garanzia "un bluff" Le nuove regole su ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia nel Lazio, in partenza dal primo febbraio, scatenano le critiche dell’opposizione. Tra i primi a scagliarsi contro il provvedimento è Alessio D’Amato, consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità durante la giunta Zingaretti. Critiche, inoltre, sono arrivate nei giorni scorsi anche dal dem Massimiliano Valeriani. Critiche a cui Rocca ha risposto, spiegando perché le nuove regole sono “necessarie”, in questo articolo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Nuove regole sulla Sanità, opposizioni all'attacco: "I cittadini rischiano un calvario"Dal 1° febbraio, nuove norme sulla sanità nel Lazio introdurranno modifiche alle procedure di ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia.

Nuove regole sulla Sanità, opposizioni all'attacco in Regione: "I cittadini rischiano un calvario"Dal primo febbraio, nuove norme sulla sanità nel Lazio modificano le procedure per ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Nuove regole sulla Sanità nel Lazio, la protesta dei pazienti: Prenotare è impossibile; Costruiamo salute — Salute; C’è l’intesa sul contratto per i Medici di Medicina Generale; Nuove regole sulla Sanità, opposizioni all'attacco: I cittadini rischiano un calvario.

Nuove regole sulla Sanità nel Lazio, la protesta dei pazienti: Prenotare è impossibileIl presidente della Regione, Francesco Rocca, ha annunciato le nuove regole in partenza il primo febbraio. Tanti cittadini della Regione, però, hanno risposto segnalando le difficoltà vissute per pren ... romatoday.it

Nuove regole sulla sanità, opposizioni all'attacco: I cittadini rischiano un calvarioTra i più critici l'ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che definisce le nuove misure sulle ricette e gli ambiti di garanzia un bluff ... latinatoday.it

Nuove regole sulle bottiglie di plastica: l’Ue prepara un’altra svolta (e non piacerà a tutti) - facebook.com facebook

Bonus mobili ed elettrodomestici confermato nel 2026: le nuove regole e chi può accedere alla detrazione del 50% x.com