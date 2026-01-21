Nuove regole sulla Sanità opposizioni all' attacco in Regione | I cittadini rischiano un calvario

Dal primo febbraio, nuove norme sulla sanità nel Lazio modificano le procedure per ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia. Le opposizioni esprimono preoccupazioni e critiche, sottolineando i potenziali rischi per i cittadini. La discussione riguardo alle implicazioni di queste novità continua a suscitare attenzione e dibattito tra le diverse forze politiche e gli utenti interessati.

Le nuove regole su ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia nel Lazio, in partenza dal primo febbraio, scatenano le critiche dell'opposizione. Tra i primi a scagliarsi contro il provvedimento è Alessio D'Amato, consigliere regionale di Azione ed ex assessore alla Sanità durante la giunta. Dal 1° febbraio, nuove norme sulla sanità nel Lazio introdurranno modifiche alle procedure di ricette, liste di attesa e ambiti di garanzia. La recente normativa sulla sanità nella Regione Lazio introduce nuovi criteri di copertura, estendendo la distanza massima per le visite a 100 chilometri. Tra i più critici l'ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, che definisce le nuove misure sulle ricette e gli ambiti di garanzia un bluff. Il presidente della Regione spiega le novità in partenza dal primo febbraio. E chiarisce: Tantissimi cittadini chiamano per prenotare una visita ben oltre i termini entro cui la pr... Dal 27 gennaio entra in vigore il decreto del Tesoro che stabilisce nuove regole per i giochi numerici.

