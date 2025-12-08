L’Inps in Municipio, è stato aperto il Pue (Punto utente evoluto), servizi dietro l’angolo di casa. E così Bernareggio è il primo comune della provincia a ospitare lo sportello dell’istituto di previdenza. Una soluzione che abbatte le barriere digitali. "Siamo orgogliosi di questo primato – dice il sindaco di Bernareggio, Gianluca Piazza – permettiamo così ai cittadini, soprattutto ai più fragili o a chi ha minore familiarità con il computer, di collegarsi direttamente con i funzionari Inps senza spostarsi dalla città. Questo servizio rafforza il nostro impegno per una pubblica amministrazione moderna, attenta e davvero al servizio della comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Digitale facile: l’Inps apre uno sportello