Sacile auto avvolta dalle fiamme | intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 6.40 del 3 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Lacchin a Sacile per l'incendio di un'autovettura.All'arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato l'autoveicolo già completamente avvolto dalle fiamme e hanno quindi spento l'incendio mediante l'utilizzo di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it