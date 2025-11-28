Detenzione illegale di esplosivi due arresti nel Salernitano

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella decorsa notte, a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’ arresto di Antonello Palmieri e Alberto Falivene per “detenzione illegale di esplosivi artifici pirotecnici”. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i due indagati a bordo di un furgone, a seguito di controllo alla circolazione stradale e successiva perquisizione, sarebbero stati individuati in possesso di circa 120 kg di artifizi pirotecnici non convenzionali, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dell’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione illegale di esplosivi, due arresti nel Salernitano

Approfondisci con queste news

La polizia scopre armi e munizioni in un edificio abbandonato durante i controlli straordinari contro detenzione illegale e traffico di stupefacenti #nola #fucile #pistolaantica - facebook.com Vai su Facebook

Trascinata a terra per rubarle la borsa, anziana si rompe il femore: due arresti a Salerno - Una donna ultraottantenne ha riportato la rottura dell'omero dopo uno scippo avvenuto a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per rubarle la borsa: i due, a bordo di una motocicletta di grossa ... Da fanpage.it

Tentano rapina ad una sala scommesse di Salerno, due arresti - Probabilmente hanno pensato questo i due rapinatori di Salerno entrati in azione in via Raffaele Mauri. Lo riporta rainews.it

Pedopornografia: due arresti a Torino e Salerno - Hanno 46 e 77 anni i due uomini arrestati a Torino e Salerno perché colti nella flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. Scrive poliziadistato.it