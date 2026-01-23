Noa Lang ‘dimentica Napoli’ | Qui ora sono a casa

Noa Lang ha recentemente lasciato il Napoli, trasferendosi in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto. L’esterno offensivo, arrivato l’estate scorsa, non è riuscito a trovare continuità e a confermare le aspettative generate dalla sua esperienza al PSV. La decisione di cambiare squadra riflette la volontà di trovare nuovi spazi e stabilità nel club turco, considerato ora come una nuova casa per l’atleta.

Noa Lang si è trasferito al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno offensivo, arrivato la scorsa estate, non è riuscito mai a imporsi come aveva fatto nella sua precedente esperienza al PSV, costringendo il Napoli e il direttore sportivo Manna per la cessione. Arrivato a Istanbul, ha subito parlato come nuovo calciatore del Galatasaray. Napoli, Noa Lang si presenta al Galatasaray: le sue parole. Arrivato a Istanbul, Noa Lang si è subito presentato al Galatasaray come nuovo giocatore del club turco. Ecco cosa ha detto. " Sono orgoglioso e felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare.

