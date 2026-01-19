Dopo settimane di indiscrezioni, il Napoli ha ufficializzato la cessione di Noa Lang. La decisione, maturata nelle ultime settimane, segna un importante cambiamento nella rosa della squadra. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le cifre coinvolte in questa operazione di mercato.

Nelle ultime settimane le voci di mercato intorno a Noa Lang sono diventate gradualmente sempre più intense, con il calciatore che appariva ormai prossimo all’addio al Napoli dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Il pressing da parte del Galatasaray, tornato ancora una volta a bussare alla porta dei partenopei, è infine risultato determinante: l’olandese è pronto ad una nuova avventura, con il club azzurro che è sul punto di definire la cessione. Futuro Noa Lang, adesso ci siamo: gli aggiornamenti non lasciano dubbi. Dopo un messaggio iniziale che sembrava allontanare ogni voce legata al possibile trasferimento, Noa Lang è finito nella rete del mercato invernale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Noa Lang, non ci sono più dubbi! Il Napoli ha preso una decisione: i dettagli e le cifre

Napoli – Goretzka, ci sono aggiornamenti: il calciatore ha preso una decisione!Napoli resta attento alla situazione di Leon Goretzka al Bayern Monaco.

Leggi anche: Calciomercato Lazio, Lotito ha preso una decisione molto importante: sono tre i regali per Sarri a gennaio. I dettagli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lang-Galatasaray in chiusura! Romano: "Parte dopo il Copenhagen. Formula e dettagli..." - Noa Lang è destinato a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray: la sua cessione è ormai in chiusura e dovrebbe essere formalizzata dopo Copenhagen- tuttonapoli.net