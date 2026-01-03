Il mercato internazionale è in fermento con il possibile trasferimento di Noa Lang. Secondo quanto riportato da Pedullà, il Galatasaray avrebbe intensificato i contatti con il Napoli per l’esterno offensivo, alimentando le speculazioni su una sua eventuale cessione durante la stagione. Resta da capire se si tratti di una semplice trattativa o di un’operazione concreta nel breve termine.

Il futuro di Noa Lang torna a far discutere il mercato internazionale. Nelle ultime ore il Galatasaray ha intensificato i contatti per l’esterno offensivo del Napoli, riaccendendo l’attenzione su una possibile uscita a stagione in corso. A fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà, che ha raccontato lo stato reale della trattativa e la posizione del giocatore. Una situazione ancora fluida, che coinvolge club, ambizioni personali e tempi decisivi. Il pressing del Galatasaray. Il club turco ha alzato il livello del proprio interesse. Secondo quanto riportato da Pedullà, il Galatasaray sta lavorando con insistenza per convincere Lang a trasferirsi a Istanbul. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Noa Lang, nuova mossa del Galatasaray: l'ultim'ora di Pedullà

