Ricorrenze | il Comune festeggia la Giornata dei diritti delle persone con disabilità insieme alle associazioni

Si è svolto nella mattina di mercoledì 3 dicembre, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, l’appuntamento promosso dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, dedicato quest’anno al tema del diritto alla comunicazione. L’iniziativa -. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Comune di Monteleone di Spoleto annuncia le celebrazioni dedicate a San Nicola Patrono, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale. Dal 5 al 9 dicembre, il borgo si animerà con un ricco calendario di appuntamenti che intrecciano spiritualità, tra - facebook.com Vai su Facebook

Rifreddo in festa con il pranzo degli anziani e la festa del Ringraziamento - Rifreddo in festa con il pranzo degli anziani e la festa del Ringraziamento per una giornata di convivialità e comunità nella cittadina ... Secondo ideawebtv.it

Scuole in festa nella ricorrenza dedicata agli alberi. Piantumati nuovi esemplari - Piacenza celebra l'annuale ricorrenza della Festa dell'Albero scegliendo, per il 2025, di dedicare attenzione alle scuole cittadine e coinvolgendo, in ... Si legge su piacenzasera.it

Festa di Santa Barbara: il Comune celebra la patrona della città con una giornata ricca di eventi - Giovedì 4 dicembre, festa della patrona della città, l’assessorato alla cultura del Comune di Montecatini Terme promuove una serie di interessanti iniziative per celebrare i 260 anni dall’insediamento ... Si legge su valdinievoleoggi.it

Scuole in festa nella ricorrenza dedicata agli alberi. Piantumati nuovi esemplari nelle aree verdi - Piacenza celebra l'annuale ricorrenza della Festa dell'Albero scegliendo, per il 2025, di dedicare attenzione alle scuole cittadine e coinvolgendo, in questa attività, un istituto per ogni grado, dal ... ilpiacenza.it scrive

Cultura del verde La Festa degli alberi. Il Comune ne pianta una cinquantina - In occasione della giornata nazionale degli alberi, che si celebra proprio oggi, il Comune promuove una serie di iniziative ... Segnala msn.com

Il Comune di Caulonia ha celebrato la Festa dell’Albero - Il Comune di Caulonia ha celebrato la Festa dell’Albero, una ricorrenza che ricorda quanto sia prezioso il legame tra la comunità e la natura. strettoweb.com scrive