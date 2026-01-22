Stop alla condanna dell' amante di Messina Denaro la Cassazione | Accusa va cambiata

La Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente la questione riguardante l’amante di Messina Denaro, chiedendo alla corte di Palermo di riconsiderare l’accusa. La donna, che aveva ammesso la relazione, ha negato di conoscere l’identità del boss. La decisione evidenzia l’importanza di valutare con attenzione le accuse e le prove nel caso, mantenendo un approccio giuridico equilibrato e basato sui fatti.

Dopo due condanne in due gradi di giudizio, è tutto da rifare il processo a carico di Lorena Lanceri, una delle amanti del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Lo ha deciso la Cassazione, che ha annullato la sentenza d'appello e ha affidato il fascicolo a un'altra sezione della corte di Palermo., Lorena Lanceri è la moglie di Emanuele Bonafede, cugino del geometra di Campobello di Mazara Andrea Bonafede, cioè colui che ha prestato l'identità a 'U siccu durante ampi tratti della sua latitanza trentennale. La donna ha ammesso di fronte ai giudici di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il boss di Cosa nostra ma si è difesa sostenendo di aver scoperto solo dopo l'identità di Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La Cassazione: “L’accusa alla vivandiera di Messina Denaro va cambiata, nuovo processo d’appello”La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza d’appello nei confronti di Lorena Lanceri, ritenuta vicina a Matteo Messina Denaro e definita dagli inquirenti la sua vivandiera.

La madre è stata amante di Messina Denaro e il padre è in carcere: bambino viene mandato in comunità fuori dalla SiciliaUn bambino, con una madre coinvolta come amante di Matteo Messina Denaro e agli arresti domiciliari per favoreggiamento, viene affidato a una comunità fuori dalla Sicilia.

