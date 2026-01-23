Nestlé e il nuovo KitKat San Sisto da Formula 1 Il cioccolato corre in pista

Nestlé presenta il nuovo KitKat, un prodotto che coniuga gusto e innovazione, rafforzando il legame con il mondo della Formula 1. L’iniziativa include attivazioni internazionali, contenuti esclusivi e due edizioni speciali ispirate alle monoposto di F1, creando così un’esperienza coinvolgente per gli appassionati e gli amanti del cioccolato. Un progetto che unisce cultura pop e intrattenimento, valorizzando il patrimonio di Nestlé e la passione per le corse.

PERUGIA Un progetto che unisce intrattenimento, innovazione di prodotto e cultura pop, con attivazioni internazionali, contenuti esclusivi e il debutto di due edizioni speciali ispirate alle monoposto di F1. Nascerà nello stabilimento Perugina-Nestlé di San Sisto, per essere esportato in oltre 30 Paesi in tutto il mondo, uno dei nuovi prodotti dolciari della Nestlé dedicati alla Formula 1. KitKat sarà infatti Official chocolate bar del campionato automobilistico e sarà protagonista in 12 gran premi nel corso del 2026, a partire dall'Australia. La multinazionale spiega che a rendere concreto questo legame tra il mondo del cioccolato e quello delle corse ci saranno anche due speciali edizioni KitKat ispirate alle macchine da corsa.

