neres potrebbe fermarsi fino a 90 giorni le parole del dottor canonico furono un annuncio diplomatico gazzetta

Neres potrebbe restare fuori dal campo fino a 90 giorni a causa di una lesione al peroneo, come annunciato dal dottor Canonico. La situazione rappresenta un’ulteriore difficoltà per il Napoli, che deve affrontare l’assenza di uno dei suoi giocatori chiave. La possibilità di intervento chirurgico rimane una eventualità da monitorare attentamente, mentre l’intera squadra si prepara a gestire questa complicazione.

David Neres è l’ultimo incubo del Napoli. Il Napolista ve l’ha raccontato: lesione del peroneo (caviglia) e ora c’è la grande paura intervento chirurgico. Oggi ne scrive anche la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: David Neres è un’ombra che s’allungherà nelle notti che verranno, un tormento con cui convivere fin quando non si avrà la risposta certa e definitiva su uno dei suoi tendini, e quindi uscirà di scena per un mese o forse due. La caviglia sinistra è destinata a un consulto immediato per decidere quale percorso intraprendere: si può procedere per la terapia conservativa, ed è un’ipotesi, o si può virare sull’intervento chirurgico (. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Infortuni Napoli, Canonico Rompe il Silenzio: Lukaku Sì, Neres NoIl responsabile sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, ha fornito aggiornamenti sugli infortuni dei calciatori.

