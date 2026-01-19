Dopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Questa istituzione, descritta da Haaretz, rappresenta un cambiamento significativo, configurandosi come un “Emirato” personale che mira a consolidare il controllo e la presenza internazionale, con un investimento di un miliardo di dollari per entrare nel circuito di influenza statunitense.

Un anno dopo il fallimento della tregua a Gaza, Haaretz svela lo statuto della nuova istituzione voluta da Trump: un "Emirato" personale che cancella le Nazioni Unite. Chi paga è dentro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di Trump

Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata

Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrare

Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.

