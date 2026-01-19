Gaza | il Board of Peace sostituisce l’ONU Un miliardo per entrare nel club di Trump
Dopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU. Questa istituzione, descritta da Haaretz, rappresenta un cambiamento significativo, configurandosi come un “Emirato” personale che mira a consolidare il controllo e la presenza internazionale, con un investimento di un miliardo di dollari per entrare nel circuito di influenza statunitense.
Un anno dopo il fallimento della tregua a Gaza, Haaretz svela lo statuto della nuova istituzione voluta da Trump: un "Emirato" personale che cancella le Nazioni Unite. Chi paga è dentro.
Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di Trump
Dopo il fallimento della tregua a Gaza, emergono dettagli sulla nuova istituzione voluta da Trump, denominata
Trump lavora al Board of Peace per Gaza. Dubbi di Netanyahu. E The Donald lo invita a entrare
Trump sta collaborando con il Board of Peace per Gaza, suscitando dubbi di Netanyahu. L’ufficio del primo ministro israeliano ha criticato l’annuncio statunitense sulla governance della Striscia, sostenendo che la composizione del comitato direttivo non è stata condivisa con Israele e va contro le sue posizioni. Nel frattempo, Donald Trump ha invitato ufficialmente Netanyahu a entrare nel processo.
Gaza, il Board of Peace di Trump sarà un'Onu alternativa: l'invito arriva anche all'Italia - È arrivato anche all'Italia l'invito di Donald Trump, arbitro assoluto dei destini della Striscia di Gaza, a partecipare al Board of Peace.
La premier telefona al presidente Usa e Rutte, poi sente anche von der Leyen e il finlandese Stubb. «Starò nel board per Gaza», in forse la prima riunione a Davos
Gaza, Trump chiede un miliardo per aderire al «Board for Peace»
