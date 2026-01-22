Trump sfida all’Onu | a Davos nasce il Board of Peace Potremo fare tutto ciò che vogliamo | Concluso l' incontro con Zelensky

Durante il Forum di Davos, il presidente americano ha annunciato la creazione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui aderiscono 19 leader mondiali. L'iniziativa, presentata come un passo verso la promozione della pace, ha suscitato attenzione e discussioni tra gli attori globali, segnando un momento importante nel panorama diplomatico internazionale. L'incontro con Zelensky ha chiuso questa sessione di approfondimenti.

DALLA NOSTRA INVIATADAVOS – Sono le 11.12 quando Donald Trump fa il suo ingresso sul palco della sala plenaria del Centro Congressi del World Economic Forum, cravatta bordeaux (ieri era rosso fuoco) e passo da padrone di casa. Il presidente americano lancia a Davos, ospite del Wef, il Consiglio della Pace (Board of Peace), il nuovo organismo internazionale che - nelle intenzioni del suo fondatore - dovrà garantire la pace e la ricostruzione nella Strisca di Gaza. Ma quella che va in scena più che una conferenza diplomatica assomiglia all’assemblea degli azionisti del nuovo ordine mondiale. «Questo è un giorno molto eccitante. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il presidente Usa Donald Trump inaugura a Davos il suo Board of Peace: “Collaboreremo con l’Onu”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato a Davos il suo nuovo “Board of Peace”, un organismo creato durante il World Economic Forum.

Meloni verso il ‘no’ al Board of Peace: oggi il possibile incontro con Trump a DavosGiorgia Meloni valuta la sua presenza al Board of Peace dedicato a Gaza, in vista di un possibile incontro con Donald Trump a Davos.

Trump lancia la sfida all'Onu: a Davos nasce il «Board of Peace» con i 19 fedelissimi (e le slide immobiliari su Gaza). «Ora potremo fare tutto ciò che vogliamo»Nuovo show del presidente americano che inaugura ufficialmente il Consiglio della pace (Board of Peace) a cui aderiscono 19 leader. Tra i firmatari l'argentino Milei e Orban, unico leader dell'Ue

Gaza, Trump lancia il suo club per la pace: Italia e Vaticano dubbiosi, Onu tagliata fuoriTrump lancia un club privato per la pace a Gaza con leader e miliardari al centro del progetto. Italia e Vaticano frenano davanti a dubbi su trasparenza, equilibrio di poteri e compatibilità internazi ... famigliacristiana.it

