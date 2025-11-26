Narcotraffico e violenza organizzazione criminale guidata da un tunisino

L'indagine ha portato alla luce una organizzazione, guidata da un cittadino tunisino di 41 anni, affiancato da un suo connazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Narcotraffico e violenza, organizzazione criminale guidata da un tunisino

Leggi anche questi approfondimenti

Torniamo in Europa, in Francia, seguendo la rotta del narcotraffico: "Amine Kessaci, attivista ambientalista: «No, non starò zitto. Dirò e ripeterò che mio fratello Mehdi è morto invano. Denuncerò la violenza del narcotraffico»." @luigispinola Vai su X

Migliaia di manifestanti contro la violenza legata al narcotraffico si scontrano con la polizia fuori dal Palazzo Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Narcotraffico a Firenze, pioggia di arresti tra cui un avvocato: quale ruolo aveva nella rete di spaccio - Smantellata a Firenze un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico: 19 arresti, sequestri di droga, armi e denaro. Come scrive virgilio.it

Associazione armata dedita al narcotraffico, 28 arresti - MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura, sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 28 indagati (25 ... Da iltempo.it

Narcos, la nuova serie podcast che smonta i segreti del narcotraffico globale - Il podcast è pensato per chi vuole capire davvero come funziona il mercato criminale più redditizio al mondo e perché oggi, più che mai, il narcotraffico non è un tema lontano ma una minaccia che attr ... Secondo panorama.it