libri rubati alla biblioteca girolamini pene ridotte in appello

Tempo di lettura: 2 minuti Pene ridotte in appello a Napoli nei confronti dei sei imputati, condannati in primo grado al processo sull’ingente furto dei libri dalla biblioteca dei Girolamini. Sulla decisione dei giudici ha influito a prescrizione dei alcuni reati. Per il principale imputato, Massimo Marino De Caro, ex direttore della famosa Biblioteca (in primo grado condannato a 5 anni e 3 mesi), la pena è stata ridotta a 3 anni e 9 mesi che si aggiungono ai 7 anni incassati con il rito abbreviato. Pene ridotte anche per Mirko Camuri (da 5 anni e 8 mesi a 6 mesi); per Stefano Ceccantoni (da 2 anni e 6 mesi a 2 anni); per Luca Cableri, (da 4 anni e 6 mesi a 3 anni); per Maurizio Bifolco (da 5 anni e 6 mesi a 4 anni e 9 mesi) e Stephane Delsalle (da 4 anni in primo grado a 3 anni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

