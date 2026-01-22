Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha organizzato un allenamento congiunto con il Savoia a Castel Volturno, mirato al recupero di Romelu Lukaku. L’obiettivo è aiutare il calciatore belga a tornare in forma nel più breve tempo possibile. Questa sessione rappresenta un’ulteriore fase nel percorso di recupero e preparazione del giocatore, inserita nel programma di riabilitazione del club.

Per il Napoli di Conte oggi allenamento congiunto a Castel Volturno con la squadra del Savoia. Come evidenziato dalla redazione sportiva Sky Sport, il tecnico partenopeo avrebbe deciso di programmare nel pomeriggio un allenamento congiunto con il Savoia. Una partitella utile soprattutto a dare minutaggio a Romelu Lukaku, che a Copenaghen è tornato tra i convocati dopo l'infortunio del 14 agosto. Il tecnico aspetta segnali dal belga, soprattutto perché il Napoli, nel 2026, non ha ancora trovato un gol dai propri attaccanti.

© Forzazzurri.net - Conte organizza allenamento col Savoia per il recupero di Lukaku

