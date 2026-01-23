Napoli l’affare di mercato ora è UFFICIALE | arriva il comunicato tanto atteso

Il Napoli ha confermato ufficialmente l'avvenuta conclusione di una recente operazione di mercato, segnando un passo importante nelle strategie della squadra. L'annuncio, arrivato nelle ultime ore, sottolinea l'importanza di questa acquisizione per il club e per i suoi progetti futuri. La comunicazione ufficiale rappresenta un momento di chiarezza e trasparenza, evidenziando l'impegno del Napoli nel rafforzare la rosa e perseguire obiettivi ambiziosi.

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la chiusura di una delle tante operazioni svolte in queste ultime ore. Lorenzo Lucca è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Nottingham Forest. L’affare, come comunica lo stesso club azzurro sul suo sito, si è concluso in prestito con diritto di riscatto. UFFICIALE- Lucca è un giocatore del Nottingham Forest. Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest con un comunicato ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Fiorentina, ufficiale l'affare Brescianini: il comunicato e le prime immagini in maglia violaLa Fiorentina annuncia ufficialmente l'acquisto di Marco Brescianini, centrocampista arrivato durante la sessione invernale di mercato.

Mercato Verona, adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù. Il comunicato ufficialeIl Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Arthur Borghi come nuovo portiere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Calciomercato, Hojlund è arrivato a Napoli: il nuovo attaccante è in città

Argomenti discussi: Lookman, il Napoli ci ripensa per gennaio! Due ostacoli frenano l'affare; Il giocatore ha detto SI, il club quasi: Napoli, affare in dirittura d'arrivo | Cosa manca per la firma; Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri; EN-NESYRI VUOLE IL NAPOLI: HA CHIESTO AI SUOI AGENTI DI PROVARE A CHIUDERE L'AFFARE.

Calciomercato Napoli, trovato l'accordo con Giovane sullo stipendioGiovane si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il club di De Laurentiis ha raggiunto l’intesa anche con il giocatore per quanto riguarda lo ... sport.sky.it

Il Napoli si assicura Giovane per un totale di 20 milioni di euro: un affare da vecchia gestione De LaurentiisNel giro di due giorni, il Napoli ha dato in prestito Lang e Lucca e ha acquistato Giovane dal Verona. I dettagli ... ilnapolista.it

Ultim’ora - Affare fatto: #Giovane passa dal Verona al Napoli per 20mln (bonus inclusi)! Contratto fino al 2030 con opzione per il 2031 - facebook.com facebook

Napoli-Giovane, contatti continui con il Verona per chiudere l'affare. Calciomercato news #SkySport #SkyCalciomercato x.com