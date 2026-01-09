Fiorentina ufficiale l' affare Brescianini | il comunicato e le prime immagini in maglia viola
La Fiorentina annuncia ufficialmente l'acquisto di Marco Brescianini, centrocampista arrivato durante la sessione invernale di mercato. Dopo aver completato le visite mediche al Viola Park, il giocatore ha firmato un contratto che lo impegnerà con il club almeno fino a giugno. Di seguito, le prime immagini di Brescianini in maglia viola e il comunicato ufficiale della società.
La Fiorentina ufficializza il suo secondo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista che dopo aver svolto le visite mediche questa mattina al Viola Park, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori viola almeno fino a giugno.“ACF. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
